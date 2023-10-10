Kızılcık Şerbeti 34. bölüm 2. fragmanı: İbrahim geri döndü! Nursema ve Umut… Her Cuma Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinden yepyeni fragman geldi. Nursema'nın zorla evlendirildiği eski eşi İbrahim geri döndü. Ortalık fena karışacak. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Uzun süren aranın ardından izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, Show TV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümüyle adeta izleyicileri ekran başına kilitleyen diziden yeni fragman geldi. Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yeni bölüm fragmanı ile izleyicileri büyülemeyi başardı. Dizinin hayranları, karakterlerin kaderini merakla bekliyor ve yeni bölümde neler olacağını heyecanla bekliyor. Fatih pişman oluyor! Doğa, Fatih’in evine geri dönecek. Fatih, tüm yaptıklarından pişman olacak ve Doğa’nın affetmesi için elinden geleni yapacak. İbrahim geri döndü! Öte yandan Nursema’nın zorla evlendirildiği ve şiddet gördüğü İbrahim geri dönüyor. Nursema ve Umut’un, İbrahim’le karşılaştığı an ekranlara damga vuracak. İşte yeni bölüm fragmanı…