Kızılcık Şerbeti 35. bölüm fragmanı: Nursema, İbrahim’e döndü! Eski hayatı geri geliyor… Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşamki bölümüyle adeta izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziden heyecan dolu ilk fragman geldi. Nursema’nın eski kocası geri döndü. Bakın Nursema neler yaşayacak. İşte Kızılcık Şerbeti 35. bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Uzun bir aradan sonra izleyicileriyle buluşan "Kızılcık Şerbeti" dizisi, Show TV ekranlarında reyting rekorlarına imza atmaya devam ediyor.

Dün akşam yayınlanan son bölümü, izleyicileri adeta ekran başına kilitleyerek büyük bir ilgi gördü. Dizi, yeni fragmanıyla da merak uyandırdı.

Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, izleyicileri her hafta farklı bir heyecanla ekrana bağlıyor.

Dün akşamki bölümüyle de büyük beğeni toplayan dizi, yeni fragmanıyla bir kez daha izleyicileri büyülemeyi başardı.

İbrahim geri döndü!

Nursema'nın şiddet gördüğü eski kocası İbrahim, sahalara geri döndü. Umut her ne kadar öfkelense de elinden bir şey gelmiyor.

Nursema, soluğu Mihri'nin yanında alıyor. Ancak kapıyı İbrahim açıyor. Bakalım Nursema kurtulabilecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...