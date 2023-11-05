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Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı: Abdullah Alev’e yüzüğü taktı! "Evlenelim be"

Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı: Abdullah Alev’e yüzüğü taktı! "Evlenelim be" Her Cuma izleyicileri ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinden beklenen fragman geldi. Abdullah herkesin içinde yüzükleri takacak. Alev’in evlilik kararı şoke edecek. İşte yeni bölüm fragmanı…