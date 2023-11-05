Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Dizi, duygusal anları ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekerken, izleyicileri her hafta yeni gelişmelerle şaşırtmayı başarıyor.
Geçtiğimiz Cuma yayınlanan son bölüm, diziyi reytinglerde zirveye taşıdı. Gözler yeni bölüm fragmanında…
Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziden yeni bölüm fragmanı geldi.
Bakın yeni bölümde neler olacak…
Abdullah Alev'e yüzük takıyor!
Dizinin yeni bölümünde Alev, Rüzgar'a evlenmek istediğini söyleyecek. Rüzgar, Alev'i istemeye gidecek. Alev ve Rüzgar'ın yüzüğünü Abdullah takacak.
Öte yandan Ömer, hastalığının ilerlemesi sebebiyle Kıvılcım'a ayrılmak istediğini söyleyecek. Kıvılcım ve Ömer'in boşanma kararı herkesi şoke edecek. İşte yeni bölüm fragmanı...