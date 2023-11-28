Reytinglerde zirvede yer alan Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri etkisi altına almıştı.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, ekran başındakileri soluksuz bırakıyor.
Son olarak diziye Farah Zeynep Abdullah’ın katılması, sosyal medyada büyük ses getirmişti. Tesettürlü hali ise olay olmuştu.
Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Abdullah'tan Alev'e mesaj!
Dizinin yeni bölümünde Abdullah ve Alev'den şüphelenen Nilay, gerçekleri ortaya çıkarmak için Abdullah'ın telefonundan Alev'e mesaj gönderiyor.
Gönderdiği mesajda "Aşkımızı herkese söylemeye karar verdim" ifadelerine yer veriyor. Öte yandan Umut ve Nursema arası giderek açılıyor.
Doğa ise Fatih'i otel odasında yakalıyor. Sevgilini beklediğini söyleyen Fatih'e bakın neler yapacak... İşte yeni bölüm fragmanı!