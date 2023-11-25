Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta olduğu gibi yine izleyicileri heyecanlandırdı.
Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Özellikle dizinin son bölümünde yaşananlar, ekranlara damga vurmuştu.
Şimdi ise beklenen fragman geldi. Yeni oyuncunun dahil olmasıyla bakın yeni bölümde neler yaşanacak...
Abdullah ve Alev aşkı kazandı
Ömer, yıllardır görmediği ikiz kardeşiyle kavuşuyor. Ardından Abdullah'a yaşadığı aşk acısından bahsetmesi üzerine Abdullah soluğu Alev'in yanında alıyor.
Bir kafede buluşan Abdullah ve Alev'i, Abdullah'ın büyük oğlu görüyor. Bakalım Pembe neler yapacak...
Öte yandan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, diziye dahil oldu. Bakın hangi rolde gelmiş. İşte yeni bölüm fragmanı...