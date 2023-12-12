Kızılcık Şerbeti 43. bölüm 2. fragman: Abdullah'tan ters köşe! Pembe ve Alev çıldıracak... Son bölümüyle ağızları açık bırakan Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman geldi. İzleyicilerden tepkiler çığ gibi büyüyor. Pembe ve Alev'in arasında kalan Abdullah, bakın ne yapacak... İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Sürükleyici hikayesi ve dikkat çekici oyunculuk performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizi, her hafta yeni sürprizlerle seyircilerini heyecanlandırıyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi deneyimli ve başarılı isimlerin bir araya geldiği Kızılcık Şerbeti’nde, bu hafta işler karışacak.

Abdullah ve Alev'in aşkının aileyi derinden etkilediği son bölümde, perde arkasındaki gerçekler gün yüzüne çıkıyor.

Apo seçimini yaptı!

Her defasında kocasını Alev'e kaptırmayacağını dile getiren Pembe, bu kez paramparça oldu.

Abdullah'ın "Boşanmak istiyorum, Alev Hanım'ı seviyorum" sözleri, Pembe'yi yıktı. Abdullah'ın tercihi bakın nelere sebep olacak...

Öte yandan Ömer'in hastalığı bütün aileyi dağıttı. Ölümle cebelleşen Ömer, ameliyata giriyor, Kıvılcım'ın haberi yok.

İşte Kızılcık Şerbeti 43. bölüm 2. fragman...