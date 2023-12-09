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Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragman: Apo ve Alev aşkı sonunu getirdi! Son nefesini veriyor...

Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragman: Apo ve Alev aşkı sonunu getirdi! Son nefesini veriyor... Cuma günlerinin reyting birincisi Kızılcık Şerbeti, bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Alev ve Abdullah aşkı ortaya çıktı. Beklenmedik bir anda gelen ölüm, aileyi yıktı. İşte yeni bölüm fragmanı…