Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle bir kez daha izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performansları, dizi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi deneyimli ve başarılı isimlerin yer aldığı dizi, seyircileri her yeni bölümüyle heyecanlandırıyor.
Dizinin son bölümünde bütün sırlar açığa çıktı. Abdullah ve Alev aşkı aileyi dağıttı. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Ömer son nefesini veriyor
Alev ve Abdullah aşkı ifşa oldu. Pembe sinir krizleri geçirecek ve durumdan Doğa'yı suçlayacak. Bakalım Pembe, Abdullah Bey'le boşanacak mı?
Uzun süredir hastalığıyla boğuşan ve ölümünü bekleyen Ömer, iyileşme umuduyla Kıvılcım'la barışacak. Ancak son sahnede can verecek.
Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı...