Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragman: Önce Alev, şimdi de Kıvılcım! Sarmaş dolaş basıldı... Cuma günlerinin reyting birincisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam Show TV ekranlarına damga vurdu. Abdullah ve Alev aşkını gölgede bırakacak yeni bir aşk doğuyor. Kıvılcım bakın kiminle evleniyor…

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ensonhaber.com

Televizyon dünyasının sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, ilk bölümünden itibaren geniş bir hayran kitlesi tarafından büyük ilgi gördü.

Son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi deneyimli ve yetenekli oyuncuların bulunduğu diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

Alev ve Abdullah bombasından sonra Kıvılcım bombası patlıyor. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Kıvılcım bakın kiminle evleniyor!

Dizinin yeni bölüm fragmanında Abdullah, ailesiyle yüzleşiyor. Tüm ailesinin karşı çıktığı anda Alev geliyor.

Öte yandan Alev, ailesinden de büyük tepki görecek. Annesi, Alev'i evden kovacak.

Abdullah ve Alev aşkını gölgede bırakacak yeni bir aşk doğdu. Ömer hasta yatağındayken Kıvılcım yeni aşkını buldu. Ertuğrul ile Kıvılcım evlilik kararı alıyor.

İşte Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı...