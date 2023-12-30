Kızılcık Şerbeti 46. bölüm fragman: Genlerde var! Nursema’nın gizli aşkı bakın kimmiş... Star TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Abdullah, Fatih derken Nursema’nın da gizli aşkı ortaya çıktı. Umut ve Kıvılcım şok olacak! İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Star TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle bir kez daha reyting rekorları kırdı.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların performanslarıyla göz dolduran dizi, geniş bir hayran kitlesi tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Son bölüm, seyircilerin merak ve heyecanını artırarak, izleyicileri adeta ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizinin takipçileri, yeni bölümde neler olacağını merakla beklerken, Kızılcık Şerbeti’nden yeni bölüm fragmanı geldi.

Nursema'nın gizli aşkı bakın kim çıktı

Dizinin yeni bölüm fragmanında Pembe, Alev'e daha çok bileniyor. Alev hakkında iftira atan Pembe, Alev'den şikayetçi oluyor ve Alev tutuklanıyor. Bakım Abdullah ne yapacak?

Öte yandan Ertuğrul'un teklifini kabul eden Kıvılcım, büyük pişmanlık yaşayacak. Ömer'in yeni sevgilisi Görkem geliyor. Kıvılcım kararından vazgeçecek mi?

Ertuğrul, Umut'la ilişkisi çalkantılı olan Nursema'dan hoşlandığını itiraf ediyor. Umut ve Nursema boşanacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 46. bölüm fragmanı...