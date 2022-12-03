Kızılcık Şerbeti 7. bölüm 1. fragmanı: Nursema kendini aştı, süslenip Umut'la buluştu!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandıç Fragmana, Doğa'nın okula dönüşü ve Nursema'nın kendi sınırlarını aşması damga vurdu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Gold film imzalı Kızılcık Şerbeti, 2 Aralık akşamı 6. bölümüyle ekranlara geldi.

Evde yaşanan ve aralarında sorun olan konuları aşklarının güçleriyle aşan Doğa ve Fatih için her şey yoluna girmişken, Doğa'nın masumane yaptığı bir hareketi Ünal ailesi tarafından yine yanlış anlaşıldı. Genç çift yeni bir krizin eşiğine geldi.

Öte yandan Kıvılcım ve Ömer arasındaki bağ, biraz daha kuvvetlendi.

Yeni bölüm fragmanı geldi

İzleyiciler, heyecanlı bölümün ardından yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. "Kızılcık Şerbeti 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusu gündeme gelirken, beklenen video geldi.

Fragmana Doğa'nın okula dönüşü ve Nursema damga vurdu. Makyaj yaparak hazırlanan Nursema'nın Umut ile buluşmasını görenler gözlerine inanamadı.

İşte Kızılcık Şerbeti 7. bölüm 1. fragmanı...

Kızılcık Şerbeti 7. Bölüm 1. Fragman VİDEO