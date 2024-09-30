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Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragman: Fatih ve Doğa yeniden!

Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragman: Fatih ve Doğa yeniden! Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni fragmanını yayınladı. Yeni bölümde Fatih ve Doğa'nın yeniden bir araya gelişi izleyicileri heyecanlandırdı. İşte Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragman...