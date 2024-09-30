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İzleyicilerin gönlünde taht kuran Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine büyük bir ilgi topladı.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta oyuncuların etkileyici performansları, diziyi her hafta reytinglerde zirveye taşıyor.
Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan diziden yeni fragman geldi.
FATİH VE DOĞA YAN YANA
Dizinin yeni bölüm fragmanında Giray'a hamile olduğunu söyledikten sonra beklenmedik bir şekilde tepki gören Doğa, soluğu dışarıda alıyor.
Kendini bir anda eskiden Fatih'le sık sık gittiği kafede buluyor. Üstelik yalnız değil!
Fatih ve Doğa yeniden bir araya geliyor. İşte Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragman...