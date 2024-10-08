Kızılcık Şerbeti 71. bölüm 2. fragman: Yeni aşk! Firaz ve Nursema... Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman geldi. Görkem'in yeni hedefi Nursema! Bakın Firaz'dan nasıl yardım isteyecek. İşte Kızılcık Şerbeti 71. bölüm 2. fragman...

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Haber Merkezi

Her hafta yayınlandığı gün izleyicileri ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine büyük ilgi gördü.

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizide, Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta oyuncular performanslarıyla beğeni topluyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı da izleyicilerin ilgisini çekti.

NURSEMA VE FİRAZ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Dizinin yeni bölüm fragmanında Görkem, Mustafa'nın işini hallettikten sonra rotasını Nursema'ya çeviriyor.

Görkem'in Nursema'dan kurtulmak için Firaz'dan yardım istemesi izleyicileri şoke edecek. Peki, Firaz'dan ne isteyecek? Firaz ve Nursema aşk yaşayacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 71. bölüm 2. fragman...