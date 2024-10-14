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Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının heyecanla beklenen dizisi olmaya devam ediyor.

Her hafta izleyicileri ekrana kilitleyen yapım, bu hafta da olaylarıyla nefes kesti.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların müthiş performansları, diziyi izlenme rekorlarına taşıdı.

Yeni bölüm fragmanı ise heyecanı doruklara çıkardı.

FATİH'TEN TERS KÖŞE

Dizinin yeni bölümünde Doğa ile yakınlaşmaları beklenen Fatih'ten ters köşe geldi. Amcasından intikam almak isteyen Fatih, Ömer'in eski sevgilisiyle birlikte olacak.

Yeni yayınlanan fragmanda ise Görkem'le aynı yatağa girmesi tepki çekti. Bakalım yeni bölümde neler olacak...

İşte Kızılcık Şerbeti 72. bölüm 2. fragmanı...