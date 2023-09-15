Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, saat kaçta? Adrenalin tavan... Doğa'nın doğumu ve Kıvılcım ile Ömer'in kazası ile sezona ara veren Kızılcık Şerbeti, dönüyor. Yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Show TV'de...

ensonhaber.com Show TV'nin sezona damga vuran Kızılcık Şerbeti adlı dizisi, gündemden düşmüyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor. Muhafazakar-seküler çatışmasının gözler önüne serildiği dizi, nefes kesen bir sezon finaline imza atmıştı. Alev-Abdullah yakınlaşması, Kıvılcım-Ömer kazası ve Doğa'nın doğumu ile biten sezon, seyirciyi dumur etmişti. Yeni sezonu dört gözle beklenen Kızılcık Şerbeti, yine milyonlara ekrana kilitleyecek. Yayınlanan tanıtımda ikizlerinden birini kaybeden Doğa'nın acısı yürekleri dağlarken, intikamı feci olacak. Kıvılcım ise Fatih'e kafa tutacak. Abdullah ile Alev arasındaki yangın ise büyüyor. Pembe Hanım ise buna kayıtsız kalamayacak. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte yayın saati... Hasret bitiyor Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

Google News

Abone Ol