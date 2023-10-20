Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim Show TV yayın akışı

Türkiye, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından üç günlük milli yas ilan etti. Bu dönemde yayınlanan diziler ve eğlence programları ertelendi.
Çarşamba ve Perşembe günü tüm dizilerin yeni bölümleri ekranlarda yer almadı. Birçok dizisever, bu akşamki dizilerin yeni bölümleri için araştırma yapıyor.
Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu.
İzleyiciler için bu akşamın Show TV yayın akışı oldukça önemli.
Peki, bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam saat 20:00’de yeni bölümüyle (35.bölüm) ekranlara gelecek.
20 Ekim Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi