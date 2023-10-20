Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim Show TV yayın akışı İsrail'in Filistin saldırısının ardından Türkiye'de 3 gün milli yas ilan edildi ve dün akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları, bu akşam yeni bölüm olup olmayacağını merak ediyor. İşte 20 Ekim Show TV yayın akışı...

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Türkiye, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından üç günlük milli yas ilan etti. Bu dönemde yayınlanan diziler ve eğlence programları ertelendi.

Çarşamba ve Perşembe günü tüm dizilerin yeni bölümleri ekranlarda yer almadı. Birçok dizisever, bu akşamki dizilerin yeni bölümleri için araştırma yapıyor.

Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu.

İzleyiciler için bu akşamın Show TV yayın akışı oldukça önemli.

Peki, bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam saat 20:00’de yeni bölümüyle (35.bölüm) ekranlara gelecek.

20 Ekim Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi