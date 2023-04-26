Kızılcık Şerbeti bu hafta (28 Nisan) var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? RTÜK'ten cezalı olan Kızılcık Şerbeti, izleyicilerin merak konusu oldu. Yeni bölümü bekleyenler, "Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Bu hafta yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Show TV'nin sezona damga vuran Kızılcık Şerbeti adlı dizisi, gündemden düşmüyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Geçtiğimiz bölümlerde gerdek gecesi sahnesiyle izleyicileri dumura uğratan dizi, eleştiri topladı.

RTÜK cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne 5 bölüm yayın durdurma cezası verdi.

İzleyiciler ise Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu, ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.

Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Bu hafta yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti 23. bölüm tarihi!

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle yayında olmayacak.

5 yayın cezası alan Kızılcık Şerbeti'ne 3 kez daha durdurma uygulanacak. Buna göre, Kızılcık Şerbeti dizisi 23. bölümün 12 Mayıs Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.