Kızılcık Şerbeti Fatih için tokatlama sitesi açılmıştı! Atılan tokat sayısı 25 milyona yaklaştı..

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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Fatih karakteri izleyicilerin tepkisini çekmişti.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini oyuncu Doğukan Güngör canlandırıyor.
Dizide eşini aldatan Fatih'e boşanma davası açan Doğa boşanma sürecinde yaşadıkları ile şok olmuştu.
Dava sürecinde Doğa'ya yaptığı oyunlar nedeniyle yeni doğan bebeğini annesinden ayırarak velayetini alan Fatih karakterine sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
Dizide yer alan bu sahnelerin ardından dizinin hayranları 'Fatih'i Tokatla' isimli bir site açarak sanal ortamda Fatih'i tokatlamaya başladı.
Açılan sitede Fatih karakterine atılan tokat sayısı 25 milyona yaklaştı.