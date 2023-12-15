Kızılcık Şerbeti Mihri’nin sevgilisi bakın kim çıktı! "Çok şanslı adam" Star TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Mihri karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Gizem Yanık, özel hayatıyla gündemde! Genç oyuncunun sevgilisi bakın kim çıktı…

ensonhaber.com

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

Yenilenen hikaye ve etkileyici performanslarla dikkatleri üzerine çeken dizi, yeni karakterleriyle de merak uyandırıyor.

Bu sezonun dikkat çeken karakterlerinden biri ise Mihri rolüyle karşımıza çıkan Gizem Yanık.

Oyunculuğuyla seyircilerin beğenisini kazanan Yanık, diziye getirdiği enerji ve karakterin derinliğiyle öne çıkıyor.

Ancak Gizem Yanık'ın yetenekleri sadece sette değil, sosyal medya platformlarında da dikkat çekiyor.

Paylaştığı içeriklerle takipçilerinin ilgisini çeken genç oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor.

Güzel oyuncunun sevgilisi bakın kimmiş...

Sevgilisi de kendisi gibi oyuncu

Oyunculuk kariyerine başarılı adımlarla ilerleyen Gizem Yanık, 28 Şubat tarihinde dünyaya geldi. Balık burcu olan Yanık, sahne ve kamera önündeki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden başarıyla mezun olan Gizem Yanık, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde de eğitim almıştır.

Sosyal medya platformlarından özel hayatına ilişkin paylaşımlarda bulunan Yanık’ın bir de erkek arkadaşı var. Genç oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Taha Yusuf Karakaş ile ilişki yaşıyor.