Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti 23. yeni bölüm tarihi! Yeni bölümü merakla beklenen Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz cuma günü yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti 23. bölüm fragmanını izleyen seyirciler, yayın tarihini merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Show TV'nin sezona damga vuran Kızılcık Şerbeti adlı dizisi, gündemden düşmüyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Dizide, muhafazakar-seküler çatışması alenen işleniyor.

Geçtiğimiz bölümlerde gerdek gecesi sahnesiyle izleyicileri dumura uğratan dizi, sosyal medyada olay oldu.

RTÜK cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne 5 bölüm yayın durdurma cezası verdi.

Diziye, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." İlkesinin ihlali nedeniyle ceza kesildi.

14 Nisan Cuma akşamı 23. bölümü yayınlanması beklenen Kızılcık Şerbeti, ekranlara gelmedi.

RTÜK'ün yayın durdurma cezasına karşın alınan yürütmeyi durdurma kararı Ankara İdare Mahkemesi tarafından son dakika iptal edilirken, dizi yerine "İslamofobi" belgeseli yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti izleyiciler, "Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak" merak ediyor.

İşte diziye ilişkin son durum...

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm

Geçtiğimiz hafta uygulanan cezanın akabinde Kızılcık Şerbeti'ne 4 kez daha durdurma uygulanacak. Kızılcık Şerbeti dizisi 23. bölümün 12 Mayıs Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.