Kızılcık Şerbeti seyircisini ayağa kaldıran görüntü! Yeni sezonun bombası patladı... Kimse bunu beklemiyordu Yeni sezon çekimlerine başlayan Kızılcık Şerbeti'yle ilgili bazı iddialar gündeme geldi. Dizinin yeni sezonuna dair gündeme gelen detaylar, seyirciyi heyecanlandırdı.

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Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezon rekor kırdı.

Hem konusu hem de tartışmalı sahneleriyle gündeme damga vuran dizinin yeni sezon çekimleri ise başladı.

Yeni sezona da hızlı bir giriş yapmak isteyen Kızılcık Şerbeti ile ilgili bazı detaylar konuşulmaya başlandı.

Kıvılcım ölecek mi?

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesinde Kıvılcım ve Ömer’in geçirdiği trafik kazası sonrası diziden ayrılacağı iddia edilmişti. O görüntü herkesi hayrete düşürmüştü...

Kızılcık Şerbeti dizisinde, ‘Ömer mi öldü yoksa Kıvılcım mı?’ tartışmaları devam ederken dizinin yapımcısı yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut, oyuncu kadrosundan ayrılan herhangi bir oyuncunun olmadığını açıklayarak bütün iddialara yanıt vermiş oldu.