Kızılcık Şerbeti sezon finali yapacak mı? Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihi araştırılmaya başladı. Peki dizi ne zaman sezon finali yapacak? İşte yanıtı..

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihi merak edilmeye başladı. Dizinin hayranları sezon finali tarihini araştırmaya başladı. Son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti RTÜK cezası nedeniyle 2 hafta ekranlara ara vermişti. Kızılcık Şerbeti dizisi doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşkın hikayesini ele alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor. Her Cuma saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin sezon finaline gireceği tarih belli oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman sezon finali yapacak? İşte sezon finali tarihi.. Sezon finali tarihi belli oldu Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 29. bölümün ardından sezon finali yapacak. Dizi bu Cuma 26. bölümü ile ekranlara gelecek. Yani dizi 3 hafta sonra sezon finaline girecek..