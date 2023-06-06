Kızılcık Şerbeti sezon finalinde büyük şok! Dizinin sevilen ismi ölüyor... Show TV ekranlarında yayınlanan, son dönemlerde büyük çıkış yakalayan Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta sezon finaliyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sezon finali 2. fragmanı yayınlandı. Büyük kaza herkesi şoke edecek. İşte yeni bölüm fragmanı...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Nursema ve Umut evlendi ve kendi hayatına başladı. Ancak Nursema'nın tanıdığı Umut bu değildi.

Diğer yandan Doğa, ihanetin intikamını aldı. Fatih'e boşanmak istediğini söyledi ardından fotoğrafları attı.

Dizinin son sahnesinde gerçekleşen kaza izleyicileri şoke edecek. Fragmanda "1 ölü, 1 yaralı var" sözleri dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragman