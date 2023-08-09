Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon tarihi belli oldu mu? 9 Haziran'da sezon finaline giren Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihi merak edilmeye başladı.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti her Cuma yeni bölümleriyle ekrana geliyordu.

Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başarıyor.

Dizinin sezon finalinde Doğa'nın doğum yaptığı sahne ve Kıvılcım ile Ömer'in kazaya karıştığı anlar izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin takipçileri yeni sezonda yaşanacakları şimdiden iple çekmeye başladı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dizinin hayranları 2. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

Kızılcık Şerbeti sezon ne zaman başlayacak?

9 Haziran akşamı ekrana gelen 29. bölümü ile sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.