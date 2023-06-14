Kızılcık Şerbeti'nde büyük hata! O sahnede kimin öldüğü ortaya çıktı! Dikkat çeken çekim hatası Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali, konuşulmaya devam ediyor. Doğa'nın doğum yaptığı finale kaza sahnesi de damga vurdu. Kıvılcım ile Ömer'in geçirdiği kaza sonucu kimin öleceği merak edilirken, çekim hatası ise olay oldu.

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği ve senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, rekor kırdı.

Hem oyuncuları hem konusu hem de sahneleriyle ekranlara damga vuran dizi, yeni sezonda da ekranda olacak.

Dizinin yeni sezonu öncesi yayınlanan final fragmanı ise günlerdir de gündemden düşmedi.

Doğa'nın aldatıldığını herkese söylemesi ve evi terk etmesi olay oldu. Doğa akabinde ise doğum yaptı.

İkizlerinden birini kaybeden Doğa'nın yeni sezondaki tavrı merak edilirken, Kıvılcım'ın kaza yapması ise seyircileri de ters köşe etti.

Kazadan sonra son sahnede birinin öldüğü söylendi. Heyecanı ikiye katlanan seyirci, kimin öldüğünü merak etti.

Çekim hatası dikkati çekti

Söz konusu sahnede Kıvılcım ve Ömer'in yolda gittikleri sırada emniyet kemerlerinin takılı olması ancak Ömer'in hızlandığı ve kaza yaptığı anlarda Kıvılcım'ın emniyet kemerinin takılı olmadığı dikkati çekti.

Bu durumda ölecek kişinin Kıvılcım olduğu düşünüldü. Ancak Evrim Alasya'nın diziden çıkacağına da ihtimal verilmiyor. Neler olacağını öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.