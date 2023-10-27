Kızılcık Şerbeti'nde Cumhuriyet coşkusu! "Fatih'in laik modu açıldı" Cuma akşamlarına damga vuran dizi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Doğa'nın kızları Cemre ile cumhuriyet kutlamaları beğeni topladı.

ensonhaber.com

"Muhafazakar ve seküler ailelerin çocukları evlenirse neler olur"u gözler önüne seren dizi Kızılcık Şerbeti, ikinci sezona da bomba gibi devam ediyor.

Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih'in (Doğukan Güngör) muhteşem aşklarının drama dönüşmesini izleyen seyirciler, her bölüm ekrana kilitleniyor.

36. bölümünü sabırsızlıkla beklediğimiz 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Cemre bebeğin 40 mevlidi yer aldı.

Cumhuriyet kutlandı

Toplumsal konulara da sıklıkla yer veren dizi, Cumhuriyet Bayramı'nı da unutmadı.

Yeni bölüm görsellerinde, coşkulu cumhuriyet kutlamaları yer aldı.

Doğa ve Fatih'in kızları ile bayrak tuttuğunu gören izleyiciler, "Fatih laikleşmiş", "Şaşırdık", "Bu görüntü çok güzel", "İşte bu" yorumlarında bulundu.