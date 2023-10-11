Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer! Kızılcık Şerbeti'nde dengeler alt üst olacak.. Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosuna dahil olan yeni isim heyecan yarattı. İşte Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan o oyuncu..

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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğren, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimler yer aldığı dizi her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle her Cuma Show TV'de ekrana geliyor.

Hikayesiyle ve konusuyla beğeni toplayan Kızılcık Şerbeti'ne son olarak Yiğit Kirazcı ve Ebru Destan dahil olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinde diziye dahil olacak yeni isim heyecan yarattı.

Sümbül karakterini canlandıracak

Gazeteci Birsen Altuntaş yaptığı paylaşım ile İrem Deniz'in diziye dahil olacağını duyurdu

Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olmaya hazırlanan oyuncu İrem Deniz dizide 'Sümbül' karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş ayrıca Sümbül karakterinin bir anda hikayeye dahil olup Ünallar’ı şaşırtacağı ve karakterin ailenin oğlu Mustafa ile bağlantılı olacağını ifade etti.

Son olarak Mahkum isimli dizide rol alarak ekranlara çıkan İrem Deniz tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2015 yılından bu yana çeşitli film ve dizilerde rol aldı.