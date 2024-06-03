Kızılcık Şerbeti’nde fırtınalı veda: Bu kadarını kimse beklemezdi

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu bir sezon finaline doğru ilerlerken, izleyicileri üzen bir gelişme yaşandı.
Son günlerde dizinin ana kadrosundan 4 önemli ismin ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizi, bu ayrılıklarla sarsıldı.
Dizinin ilk sezonundan buyana boy gösteren Umut karakterinin veda iddiaları ise netlik kazandı.
Başarılı oyuncu Serkan Tınmaz'ın ayrılığını, rol arkadaşı Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç duyurdu.
Vedasını sosyal medyadan duyurdu
Ceren Yalazoğlu Karakoç, rol arkadaşı Serkan Tınmaz'ın ayrılığını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.
Paylaşımında "Benim canım, projeler başlar, projeler biter. Biz hep beraberiz. Partner olmanın konforunu hep bana yaşattın. Yeni maceralarımıza, seni çok seviyorum." sözlerine yer verdi.