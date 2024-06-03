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Kızılcık Şerbeti’nde fırtınalı veda: Bu kadarını kimse beklemezdi

Kızılcık Şerbeti’nde fırtınalı veda: Bu kadarını kimse beklemezdi Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden izleyicileri şoke eden haber geldi. İlk sezondan bu yana dizide boy gösteren karakter veda ediyor.