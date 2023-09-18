Kızılcık Şerbeti'nde Koleksiyoncu Ertuğrul kimdir? Nursema'ya ilgisi yüksek... Yeni sezonuyla yayına başlayan Kızılcık Şerbeti'nde "Ertuğrul" karakteri dikkatleri çekti. Nursema'nın tablolarına hayran kalan iş insanı Ertuğrul, merak konusu oldu.

ensonhaber.com

Cuma akşamlarının nefes kesen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni yayın hayatına başladı.

2. sezonuyla Show TV'de izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, beğeni topladı.

İlk bölümde Doğa ile Fatih arasındaki tansiyon yükselirken, Nursema karakteri de dikkatleri çekti.

Umut ile geçim savaşına giren Nursema, tablolarını satışa çıkardı. Nursema'nın hat tablolarına Koleksiyoner Ertuğrul Bey talip oldu.

Seyirciler ise Ertuğrul ismini araştırmaya başladı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan diziye Ertuğrul rolüyle bir oyuncu dahil oldu.

Nursema ile bağlantılı

Kayra Şenocak, 2. sezonda muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Karakterin Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema'yla bağlantısı olacak.

Dizinin 31. Bölümünde ekibe ayrıca Ertuğrul'un kızı Mihri de dahil olacak. Mihri'ye genç yetenek Gizem Yanık hayat verecek.