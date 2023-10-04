Kızılcık Şerbeti'nde olay var! Bomba isim diziye dahil oldu... Alev'le saç saça baş başa girecekler! Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla da bomba gibi esiyor. Reyting rekorları kıran dizi, bir yandan ise kadrosunu genişletmeye başladı.

ensonhaber.com Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla reytingleri kırdı geçirdi. Yeni sezonunda da bomba gibi esen dizi, kadrosunu da güçlendirerek bunu taçlandırmak istiyor. Bu kapsamda da diziye Alev karakterinin eski sevgilisi Rüzgar geldi. Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı Rüzgar karakteri ise sevgilisiyle çok konuşulacak. Yiğit Kirazcı'ya dizide başarılı isim Ebru Destan eşlik edecek. Destan haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Dengeler değişecek! Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Ebru Destan, Helin'e hayat verecek. Rüzgar ve Alev'in yakınlaşmaya başlayacağı bölümlerde, Destan'ın kadroya dahil oluşunu izleyeceğiz. Setten beyaz elbisesiyle fotoğraf paylaşan Destan, Kızılcık Şerbeti izleyenleri tarafından takibe alınmaya başlandı.