Kızılcık Şerbeti’nde zorla evlendirilmişti! Nursema gerçekte bakın kiminle evli! Meğer kocası da ünlüymüş... Son zamanlarda reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu, oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor. Zorla evlilik sahnesiyle gündeme oturan ünlü oyuncunun eşi görenleri şaşkına çevirdi. Ceren Yalazoğlu’nun eşi kendisi gibi ünlü çıktı.

1894 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu, oyunculuk performansı ve özel hayatıyla oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünden mezun olan ünlü oyuncu, hayatının büyük bir kısmını Ankara’da geçirmiş.

Eğitiminin ardından günlük dizi olan Beni Affet dizisinde Kader karakterine hayat vermişti. Sonrasında ise Maria ile Mustafa dizisinde Çiçek karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Geçen sene ATV ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenen Akıncı dizisiyle ekranlara geri döndü.

Ünlü oyuncu şimdilerde ise Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veriyor.

Dizide tesettürlü olarak izleyici karşısına çıkan Ceren Yalazoğlu’nun geçtiğimiz bölümdeki gerdek gecesi sahnesi büyük tepki çekmişti.

Ünlü oyuncunun zirveye çıktığı bu dönemde özel hayatı da araştırılıyor. Ceren Yalazoğlu’nun gerçekte eşinin kim olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor.

Eşi kendisinden bile ünlüymüş!

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Celen Yalazoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile evli. 2013 yılında dünya evine giren çift, görenleri şaşkına çevirdi. İşte ikilinin sosyal medya hesabından yayınladığı bazı fotoğraflar...