Kızılcık Şerbeti'nden bomba fragman! Doğa bebeğinin kaybıyla... İzleyeni gözyaşlarına boğacak! Herkesi şaşırtan sezon finaliyle ekrana ara veren Kızılcık Şerbeti'nden beklenen haber geldi. Dizinin yeni sezonundan ilk fragman, akşam görücüye çıkacak.

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ensonhaber.com

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şebreti, reyting rekoru kırdı.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı dizi, nefes kesen bir sezon finaliyle ara verdi.

Reyting rekorları kıran ve yayınladığı döneme damga vuran diizyle ilgili herkesi heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Fragman geliyor!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri, geçtiğimiz hafta başladı. Bugün Youtube üzerinden yayınlanan bir video ile de müjde verildi.

Kızılcık Şerbeti ekibi, bu akşam saat 20 sularında, dizinin yeni fragmanını Youtube üzerinden yayınlayacak.

O müjde, "Hazır mısınız? Kızılcık Şerbeti ’nin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı bu akşam 20.00’de Show TV’de" sözleriyle duyuruldu.