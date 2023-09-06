Kızılcık Şerbeti’nden olay fragman: Doğa doğurdu, Fatih soluğu metresinin yanında aldı! Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinden beklenen fragman geldi. Yeni sezonun ilk fragmanı sosyal medyada büyük ses getirdi. Doğa ikizlerinin birini kaybetti. Fatih ise metresinin yanına koştu. İşte olay yaratan fragman...

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ensonhaber.com

Cuma akşamları izleyicileri televizyona kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziden yeni sezon fragmanı geldi.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak olan fenomen dizinin heyecanı kaldığı yerden devam edecek.

Yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyecek. Peki yeni bölümde neler olacak?

Doğa ikizlerinin birini kaybediyor

Dizinin yeni sezonunda Doğa, ikiz bebeklerinden birini kordon dolanması sebebiyle kaybediyor. Fatih ve Doğa’nın boşanması kriz haline dönüşecek.

Öte yandan Pembe’nin “Ne olmuş yani Fatih bir kere çapkınlık yaptı diye” sözleri olay yarattı.

Fatih ise metresinin yanında soluğu aldı. "Senin yüzünden biz bebeğimizi kaybettik" diyen Fatih, Kıvılcım'la şoku yaşadı.

Kıvılcım resti çekti

Fatih, hayatta kalan kızını almak için Kıvılcım'ın yanına gitti. Kıvılcım ise Fatih'e tokat atarak "Elinden geleni ardına koyma" dedi.