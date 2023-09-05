Kızılcık Şerbeti'nden spoiler geldi! Müjde Uzman'ın gözyaşları sel..."Bir sahne çektik, içim çıktı" İkinci sezonu heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti'ne dair Alev karakterini oynayan Müjde Uzman'dan ipucu geldi.

ensonhaber.com

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıcoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, eylülde ekranlarda...

Dizinin Alev karakterini canlandıran ünlü oyuncusu Müjde Uzman’dan ise çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Ağlatacak

Sosyal medya hesabından setten bir fotoğrafını paylaşan Uzman, “Kızılcık Şerbeti’nde bir sahne çektik ağlamaktan içim çıktı. Hem de her tekrarda aynı hisleri yaşadım. Rol arkadaşıma ve yönetmenimize özellikle teşekkür ederim. Ve duygusu bana geçtiği kadar size de geçer dilerim. Bunu en azından şimdilik bu kadar cümleyle paylaşmak istedim” notunu düştü.