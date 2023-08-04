Kızılcık Şerbeti'ne inanılmaz transfer! Nursema yeniden aşık olacak! Modern, muhafazakar ve zengin...

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıcoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, eylülde ekranlarda...
Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosunda şaşırtan gelişmeler olacak.
Gazeteci Sina Koloğlu, Kızılcık Şerbeti’nde yeni bir aşk doğacağını yazdı.
Nursema dengini buluyor
Dizide öne çıkan Nursema karakterinin evliliği sarsılacak. Umut ile sorunlar yaşayan Nursema, yeni bir karaktere aşık olacak.
Nursema'nın yeni aşkı Erdoğan karakterini canlandıracak oyuncu ise Kayra Şenocak.
Koloğlu, Erdoğan karakterinin entel, zengin ve muhafazakar bir karakteri oynayacak.