Kızılcık Şerbeti'ne yakışıklı transfer! Alev'in eski sevgilisi Rüzgar'ı canlandıracak... Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezonu için nefesler tutulurken, kadroya dahil olarak bir isim seyircileri heyecanlandırdı.

Sow Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıcoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, kadrosunu genişletti. Yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Gold Film'in imza attığı dizinin çekimlerinin eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor. Rüzgar geliyor Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti'nde "Rüzgar" karakterine hayat verecek. Dizide Rüzgar, Alev'in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olarak hikayeye dahil olacak.