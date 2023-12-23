Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: Ömer’in sevgilisi geliyor! Kıvılcım çıldıracak…

Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinde, yeni gelişmeler yaşanıyor.
Gold Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ketche oturuyor, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.
Etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen diziye yeni bir oyuncu katılacak.
Fenomen dizinin yeni karakteri, ortalığı birbirine katacak. Ömer ve Kıvılcım’ın aşk hikayesi tarihe karışacak.
Ömer'e yeni partner geliyor
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Görkem adıyla yeni bir karakter katılıyor.
Görkem rolünü ünlü oyuncu Özge Özacar canlandıracak. Görkem karakterinin, Ömer’in hayatına gireceği öğrenildi.
28 yaşındaki Özge Özacar, daha önce Kısmet, Baba, Lise Devriyesi, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda da rol aldı.