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Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: Ömer’in sevgilisi geliyor! Kıvılcım çıldıracak…

Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: Ömer’in sevgilisi geliyor! Kıvılcım çıldıracak… Son dönemde reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisine bomba gibi bir oyuncu geliyor. Ömer’in sevgilisi olarak katılacak olan karakter, Kıvılcım’ı yerle bir edecek.