Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i bakın kaç yaşındaymış..."Şaka olmalı" Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in yaşını duyan inamadı.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündeme damga vuruyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Dizide evin babası Abdullah Ünal, karakteri ve tavrıyla dikkat çekiyor.

Muhafazakar bir aile babası olan Abdullah Bey'e usta oyuncu Settar Tanrıöğen hayat veriyor.

Bir Demet Tiyatro'da "Saldıray Abi" tiplemesiyle ünlenen Settar Tanrıöğen, Eşkıya, İkinci Bahar, Ödünç Hayat, Baba Candır, Babam Sağolsun gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren Tanrıöğen'in yaşını duyan ise şoke oldu.

Yaş 60

15 Temmuz 1962 yılında Denizli'de dünyaya gelen Settar Tanrıöğen, ilk orta ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi.

Settar Tanrıöğen, 2023 yılı itibarıyla 60 yaşında.

Settar Tanrıöğen'in yaşını öğrenen izleyiciler, "hiç göstermiyor", "inanmıyoruz", "daha genç duruyor" yorumunu yaptı.