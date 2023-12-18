Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen bakın nereliymiş! İşte memleketi.. Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'in memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü oyuncunun memleketi...

ensonhaber.com

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

63 yaşında olan usta oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Settar Tanrıöğen, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur.

İlk olarak 1994 yılında yayınlanan Aziz Ahmet dizisinde rol alarak ekranlara çıkan başarılı oyuncu birçok projede yer aldı.

Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Settar Tanrıöğen şimdilerde Kızılcık Şerbeti Dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir.

Her bölümü ile sosyal medyanın gündeminde yer alan Kızılcık Şerbeti oyuncuları hakkında aramalarda hız kazanıyor.

Dizinin önemli karakterlerinden olan Settar Tanrıöğen'in memleketi merak edilmeye başladı.

Usta oyuncunun nereli olduğu birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. İşte ünlü oyuncunun memleketi...

Settar Tanrıöğen 22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 63 yaşındaki başarılı oyuncu son dönemin en popüler arasında yer alıyor.

Settar Tanrıöğen'in rol aldığı diziler

1994 - Aziz Ahmet

1994 - Bir Aşk Uğruna

1996 - Çiçek Taksi

1997 - Bir Demet Tiyatro

1998 - İkinci Bahar

2000 - Güneş Yanıkları

2002 - Hizma

2002 - İki Oda Bir Sinan

2003- Alacakaranlık

2003 - Hadi Uç Bakalım

2005 - Ödünç Hayat

2006 - Karınca Yuvası

2007 - Ayda

2008 - Gece Gündüz

2008 - Kolay Gelsin

2011 - Babam Sağolsun

2012 - Sultan

2014 - Urfalıyım Ezelden

2015 - 2017 Baba Candır

2019 - Kuzgun

2020 - Bir Başkadır Ali Sadi Hoca

2020 - Doğduğun Ev Kaderindir

2022 - Kızılcık Şerbeti

Settar Tanrıöğen'in rol aldığı tiyatro oyunları

Bir Demet Tiyatro

Bir Kış Öyküsü

Dünyada Karşılaşmış Gibi (2019)[2]

Yedi Kocalı Hürmüz

Üç Kurşunluk Opera