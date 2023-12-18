Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen bakın nereliymiş! İşte memleketi..

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
63 yaşında olan usta oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.
Settar Tanrıöğen, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur.
İlk olarak 1994 yılında yayınlanan Aziz Ahmet dizisinde rol alarak ekranlara çıkan başarılı oyuncu birçok projede yer aldı.
Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Settar Tanrıöğen şimdilerde Kızılcık Şerbeti Dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir.
Her bölümü ile sosyal medyanın gündeminde yer alan Kızılcık Şerbeti oyuncuları hakkında aramalarda hız kazanıyor.
Dizinin önemli karakterlerinden olan Settar Tanrıöğen'in memleketi merak edilmeye başladı.
Usta oyuncunun nereli olduğu birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. İşte ünlü oyuncunun memleketi...
Settar Tanrıöğen 22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 63 yaşındaki başarılı oyuncu son dönemin en popüler arasında yer alıyor.
Settar Tanrıöğen'in rol aldığı diziler
1994 - Aziz Ahmet
1994 - Bir Aşk Uğruna
1996 - Çiçek Taksi
1997 - Bir Demet Tiyatro
1998 - İkinci Bahar
2000 - Güneş Yanıkları
2002 - Hizma
2002 - İki Oda Bir Sinan
2003- Alacakaranlık
2003 - Hadi Uç Bakalım
2005 - Ödünç Hayat
2006 - Karınca Yuvası
2007 - Ayda
2008 - Gece Gündüz
2008 - Kolay Gelsin
2011 - Babam Sağolsun
2012 - Sultan
2014 - Urfalıyım Ezelden
2015 - 2017 Baba Candır
2019 - Kuzgun
2020 - Bir Başkadır Ali Sadi Hoca
2020 - Doğduğun Ev Kaderindir
2022 - Kızılcık Şerbeti
Settar Tanrıöğen'in rol aldığı tiyatro oyunları
Bir Demet Tiyatro
Bir Kış Öyküsü
Dünyada Karşılaşmış Gibi (2019)[2]
Yedi Kocalı Hürmüz
Üç Kurşunluk Opera