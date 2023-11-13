Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i ayna pozlarıyla takipçilerini mest etti! 'Alev aldı ortalık' Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Müjde Uzman'ın son Instagram paylaşımı beğeni topladı. İşte o kareler..

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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman son sosyal medya paylaşımı ile takipçilerinden tam not aldı.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Alev karakteri ile ününe ün katan Müjde Uzman güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de adından sıkça söz ettiriyor. 26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müjde Uzman 2001 yılında Elite Model Look isimli yarışmada birinci olarak dikkat çekti.

Bazı müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yapan Müjde Uzman oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı dizisiyle başladı.

Müjde Uzman 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Müjde Uzman daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gibi dizilerde rol alarak ekranlarda boy gösterdi.

Güzel oyuncu son olarak Show TV ekranlarında devam eden Kızılcık Şerbeti isimli dizideki rolü ile büyük bir üne kavuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Müjde Uzman son Instagram pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

Beyaz bir elbise ile poz veren Müjde Uzman bu pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte o pozlar..