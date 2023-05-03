Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i dekolteli pozuyla ortalığı fena salladı! "Şimdi Abdullah Bey düşünsün" Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev karakteri ile büyük beğeni toplayan Müjde Uzman, sosyal medya üzerinden paylaştığı dekolteli pozlarıyla da adeta nefes kesti.

26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müjde Uzman, 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından ise müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında Paramparça Aşklar dizisiyle başlayan Uzman; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Nazlı karakteri ile tanınan oyuncu, şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti'nde oynuyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev'e hayat veren ve ününe ün katan Uzman, bir dönem de Oğuzhan Uğur ile birlikteydi.

Oğuzhan Uğur ile ayrıl barış bir ilişki yaşayan Uzman, sosyal medya pozlarıyla da hayranlarının aklını başından alıyor.

Müjde Uzman, alev alev

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken isimlerden biri. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Uzman'ın sırt dekolteli pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.

Dizide Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Abdullah Bey ile aralarında bir yakınlık başlayan Müjde Uzman'ın pozlarına takipçileri,"Şimdi Abdullah Bey düşünsün", "Abdullah görmesin", "Güzellik", "Bir Alev meselesi" yorumlarında bulundu.

Uzman'ın "Bir düğün meselesi" notu ile paylaştığı pozlarını beğenenler arasında Didem Soydan, Merve Oflaz, Sıla Türkoğlu da yer aldı.