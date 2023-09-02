Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i estetik güzeli çıktı! Gören inanamadı: "Doktorunun adresini yaz, acil!" Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev rolüyle büyük çıkış yakalayan Müjde Uzman, eski halleriyle görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

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Oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettiren Müjde Uzman, birçok projede yer aldı.

Asıl çıkışını geçtiğimiz sezondan beri yer aldığı Kızılcık Şerbeti sayesinde yakalayan Uzman, Alev karakterine hayat veriyor.

Bazılarının nefret ettiği bazılarının ise sevdiği bir karakteri canlandıran Uzman, estetiksiz haliyle gündem oldu.

Eski haline yorum yağdı

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda yer alan ünlü oyuncu, estetiksiz halleriyle görenleri şaşırttı.

Burun estetiği yaptıran ve şimdiki halinden oldukça farklı görünen Uzman'ın ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki eski halleri gündem oldu.

Dizide Nazlı karakterine hayat vermiş olan Müjde Uzman, şu anki halinden oldukça farklı görünüyor.

Ünlü ismin estetiksiz hallerini gören kullanıcılar ise 'Bir estetik bu kadar mı değiştirir', 'Çok doğru karar', 'Kadının havası değişmiş resmen', 'Bambaşka biri olmuş' yorumlarında bulundu.