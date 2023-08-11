Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i havuz keyfini paylaştı, takipçileri doyamadı! "Apo görmesin" Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, havuzda peş peşe poz verdi.

2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birincilikle tamamlayan Müjde Uzman, kariyerini oyunculuğa yönlendirdi.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan Uzman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti dizisiyle yakalayan Müjde Uzman, "Alev" karakteriyle beğeni topluyor.

Havuz alevlendi

Bir dönem Oğuzhan Uğur ile yaşadığı aşkla gündem olan Uzman, şimdilerde hem oyunculuğu hem güzelliğiyle konuşuluyor.

38 yaşındaki Müjde Uzman, sezon finalinin keyfini çıkarıyor. Sıcak havada havuzda serinleyen Uzman, paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Havuzdan ıslak ıslak poz veren Müjde Uzman, takipçilerini mest etti.