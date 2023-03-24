Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i kuğu gibi süzüldü, ortalığın tozunu attırdı! "Abdullah Bey beğendi" Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımları beğenildi. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Müjde Uzman, takipçilerinden tam not aldı.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle gündeme damga vuruyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Aynı zamanda muhafazakar-laik çatışması da işleniyor.

Dizide Doğa'nın teyzesi Alev karakteriyle dikkat çeken bir karakter olan Müjde Uzman, seyircilerin gündeminde.

Müjde Uzman, bir dönem Oğuzhan Uğur'la yaşadığı aşkla dikkat çekmişti.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de ön planda olan Müjde Uzman, sosyal medyadaki kareleriyle beğeni topladı.

Müjde Uzman'ın güzelliği

554 bin takipçisi olan Uzman, cesur pozlarıyla adından söz ettirdi.

Her bir karesi beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu, fit vücuduyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Beyaz elbisesiyle boy gösterisi yapan Müjde Uzman'a "kuğu gibisin" yorumları geldi. Takipçilerinin bir kısmı ise Kızılcık Şerbeti dizisine gönderme yaparak "Abdullah Bey görmesin" yorumunda bulundu.