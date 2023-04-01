Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski sevgilisi tanıdık çıktı! O fenomenle aşk yaşamış Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Müjde Uzman'ın bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren ünlü oyuncu Müjde Uzman son dönemde sık sık gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de adından söz ettiriyor. 38 yaşında olan Müjde Uzman'ın bir dönem aşk yaşadığı ismi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müjde Uzman 2001 yılında Elite Model Look isimli yarışmada birinci oldu. Daha sonra müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan Müjde Uzman 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Müjde Uzman daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gibi dizilerde rol alarak hafızalarda yer edindi.

Şimdilerde Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yer alan ünlü oyuncunun eski sevgilisi ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile bir dönem aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü çift bir küs bir barışık aşkları ile magazin dünyasında sık sık gündeme geliyorlardı.