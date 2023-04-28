Kızılcık Şerbeti'nin Alev'inden ayna pozları! "Abdullah Bey bunu beğendi" Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, ayna karşısında verdiği pozları peş peşe yayınladı.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicilerin merakla izlediği yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Dizide Doğa'nın teyzesi Alev karakteriyle dikkat çeken bir karakter olan Müjde Uzman, seyircilerin sevdiği karakterler arasında.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Aynadan Müjde

Güzelliğiyle dikkat çeken 38 yaşındaki Müjde Uzman, sosyal medyadaki kareleriyle beğeni topladı.

Ayna karşısına geçen Uzman, ortaya karışık pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Her karesi beğeni toplayan güzel oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

Müjde Uzman'dan ayna pozları...