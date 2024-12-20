Kızılcık Şerbeti'nin Asude Hanım'ı gerçekte de cesur çıktı! Pozlarıyla nefes kesti

Yağmur Dinç

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle ekrana kilitliyor.

Efsane oyuncu kadrosu ve olay örgüsü ile beğeni toplayan dizi, reytinglerde adından söz ettiriyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in üvey annesi olan Asude karakteri, son bölümlerde dikkat çekti.

Asude'yi kimin oynadığı merak konusu olurken, ünlü oyuncunun performansı kadar gerçek hayattaki hali de beğeni topladı.

SERVET PANDUR POZLARI

Kızılcık Şerbeti'nin Asude'sine oyuncu Servet Pandur hayat veriyor.

54 yaşındaki Pandur, Instagram'daki pozları ile dizi karakterinden çok farklı bir imaj çiziyor.

Ünlü oyuncunun her hali, takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuluyor.