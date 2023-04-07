Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i omuzlarını indirince..."Allah hidayet nasip etsin" Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in son paylaşımına izleyicilerden beğeni ve yorum yağmur gibi yağdı.

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti, cuma günlerinin iddialı dizisi.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran oyuncuyu merak eden seyirciler, "Kızılcık Şerbeti Doğa'nın kardeşi Çimen' kimdir" araştırıyor.

Adını ilk olarak Hekimoğlu dizisiyle duyuran Selin Türkmen, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde "Çimen" rolünü canlandırıyor.

Çimen'in güzelliği

Hukuk fakültesi mezunu olan ancak oyunculuk kariyerine devam eden Türkmen, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

2000 doğumlu genç oyuncu, güzelliğiyle dikkatleri çekti.

Instagram'ı aktif kullanan Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, son paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Kızılcık Şerbeti izleyicileri, diziye atıfta bulunarak "Allah hidayet nasip etsin", "Nursema çıldırır", "Metehan görmesin" gibi yorumlar yazdı.