Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i tekneden paylaştı, gören mest oldu! "İşte Kıvılcım'ın kızı" Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in tatil paylaşımları takipçilerinin beğenisini kazandı.

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti, şimdilerde sezon finalinde.

Oyuncular da tatil keyfinde...

Adını ilk olarak Hekimoğlu dizisiyle duyuran Selin Türkmen, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde "Çimen" rolünü canlandırıyor.

Hukuk fakültesi mezunu olan ancak oyunculuk kariyerine devam eden Türkmen, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çimen tatilde

İzleyicilerin beğenisini kazanan Selin Türkmen, sıklıkla paylaşım yapıyor.

Tekneden ve aynadan cesur pozlar paylaşan Türkmen, beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'ini görenler, güzelliğine yorum yağdırdı.