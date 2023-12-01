Kızılcık Şerbeti'nin Dilruba'sı Instagram'da dudak ısırttı! "Gerçek halin efsane" Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya pozları mercek altında...

ensonhaber.com

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda tansiyonu yükseltiyor.

Show TV'nin iddialı dizisi, laik-muhafazakar çatışmasını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir isim dahil oldu.

Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nde Dilruba karakterini canlandıracağını duyurdu.

Abdullah'ın tesettürlü halini görenler şoke oldu.

Cesur Farah

Seyircilerin radarına giren Farah Zeynep, sosyal medya kareleriyle bir kez daha şaşırttı.

Rolüne adapte olan Abdullah, gerçek hayatta "cesur" dedirtti.

Farah Zeynep Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman Ki serüveniyle başladığı kariyerinde Kurt Seyit ve Şura, Masumlar Apartmanı, Bergen, Bihter gibi yapımlarda oynadı.

İşte bazı paylaşımları...