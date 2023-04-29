Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ceketinin düğmesini açınca... "Kuğu gibi süzülmüşsün yine..." Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle akıllara kazınan Sıla Türkoğlu, baharı getirdi. Çiçeklerin önünde poz veren Türkoğlu, sosyal medyadan o karelerini paylaşmayı da ihmal etmedi.

18 Nisan 1999 yılında dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, oyunculuğa Ağlama Anne dizisi ile başladı.

2018 yılında bu dizi ile oyunculuğa adım atan Türkoğlu, 2019 yılında da Yemin dizisinde Suna'ya hayat verdi.

Türkoğlu tanınmaya ise Emanet dizisi sayesinde başladı. Bu diziden ayrılışı ile sosyal medyada gündem olan Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde başrolü kaptı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'ya hayat veren Sıla, asıl çıkışını da bu sayede yapmış oldu.

Şimdilerin en ünlü isimleri arasında gösterilen Sıla Türkoğlu, sosyal medya üzerinden de yaptığı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

Sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım daha yapan oyuncu, baharın geldiğini müjdeledi.

Sıla Türkoğlu'nun doğal ve samimi halleri ise hayranları tarafından çok beğenildi.

Sıla Türkoğlu cazibesi

Sıla Türkoğlu, sosyal medyadaki cesur ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

24 yaşındaki güzel oyuncu, 'Bahar geldiğinde mi?' notu ile paylaştığı pozlarında göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti.

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sıla Türkoğlu'na takipçileri 'Bahar sensin', 'Çiçek gibisin', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptı.

Sıla Türkoğlu'nun bu pozlarına dizideki rol arkadaşı Müjde Uzman kayıtsız kalamadı.

Uzman arkadaşına, 'Bir insanın gülüşünden cennet mi görünür? Bir gülüyorsun cennetten bir fragman yayınlanıyor sanki' yorumunu yaptı.